Mercato : Luis Enrique fait une demande très importante au PSG

Le PSG aura beaucoup de choses à gérer cet hiver. En effet, le club de la capitale veut se servir du mercato pour vendre certains joueurs et en acheter d’autres. Dans l’idéal, Luis Enrique aimerait pouvoir se séparer de Milan Skriniar, sur lequel il ne compte pas. L’objectif principal sera alors de recruter un central droitier, car Paris a un vrai manque à ce poste, surtout en cas de départ du Slovaque.

Le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes et le PSG a déjà planifié ce qu’il voulait faire. En premier lieu, le club de la capitale souhaite à tout prix se séparer de deux éléments. Alors qu’ils squattent le banc à Paris, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont clairement sur le départ. Le défenseur dispose de certains prétendants en Italie et Galatasaray pense également à lui. Pour ce qui est de l’attaquant français, son avenir pourrait bien s’écrire en Premier League, car, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United pourrait le faire venir. En Ligue 1, l’AS Monaco pourrait également tenter de relancer l’ancien Nantais.

Luis Enrique veut un central droitier

S’il y a des départs, il y aura forcément des arrivées. Cela est surtout vrai en défense centrale, où, en cas de départ de Milan Skriniar, le PSG n’aurait pas de véritable remplaçant à Marquinhos au poste d’axial droit. D’après les informations du Parisien, Luis Enrique a d’ailleurs demandé à ce que ce poste soit renforcé en priorité cet hiver.

Qui pourrait débarquer au PSG ?

Reste maintenant à trouver la perle rare pour le PSG, ce qui n’est pas évident, surtout en cours de saison. D’après certaines sources, le club de la capitale aurait toutefois un petit faible pour le joueur du RC Lens Abdukodir Khusanov, qui brille au sein de l’équipe de Will Still. Les dirigeants parisiens seraient également intéressés par le profil de Tomas Araujo du Benfica Lisbonne, mais ce dernier vient de prolonger son contrat. Affaire à suivre…