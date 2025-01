Mercato - RC Lens : Il change d'avis pour son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le départ de Brice Samba vers le Stade Rennais semble se confirmer, le RC Lens cherche un nouveau gardien et tout laisse à penser qu'il s'agira bien de Jean Butez. Le portier du Royal Antwerp, initialement attendu à Côme, aurait finalement changé d'avis en apprenant l'offre des Sang-et-Or. Le transfert devrait avoisiner les 3M€.

Cet hiver, le RC Lens devrait particulièrement agiter le mercato. Et pour cause, les Sang-et-Or ont besoin de vendre afin d'équilibrer leurs comptes, et plusieurs joueurs sont convoités. A commencer par Brice Samba. Le capitaine lensois est annoncé avec insistance du côté du Stade Rennais où il pourrait remplacer Steve Mandanda qui n'entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Un transfert à 15M€ est évoqué pour la doublure de Mike Maignan en équipe de France. Et le RC Lens aurait trouvé son successeur.

Jean Butez arrive à Lens pour 3M€

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, les discussions se sont accélérées pour le transfert de Jean Butez. Natif de Lille, l'actuel gardien du Royal Antwerp va donc faire son retour dans le nord de la France. Le transfert avoisinerait les 3M€ et devrait donc être prochainement officialiser. Jean Butez débarque pour être titulaire dans les buts du RC Lens tandis que Hervé Koffi conservera son statut de numéro 2.

Il a finalement dit non à Côme

Et pourtant, selon TMW, Jean Butez était tout proche de rejoindre Côme. Les deux parties étaient en discussions très avancées pour le transfert du Français qui a finalement changé d'avis en apprenant l'offre du RC Lens. Un retournement de situation qui permet donc aux Sang-et-Or de tenir leur nouveau gardien pour compenser le départ de Brice Samba, qui de son côté retrouvera Seko Fofana au Stade Rennais. Sur le plan économique aussi les Lensois réalisent une belle affaire en remplaçant un joueur vendu 15M€ par un autre recruté 3M€.