Mercato : Le PSG a un problème à 10,8M€

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG pourrait enregistrer un départ en attaque avec Randal Kolo Muani. Le Français ne joue presque pas et il pourrait donc aller voir ailleurs. Il pourrait également être imité par Marco Asensio, qui se trouve un peu dans la même situation. Toutefois, le gros salaire de l’Espagnol pose problème.

Le PSG ne fera pas de grand ménage lors du mercato hivernal, mais il souhaite quand même apporter certaines retouches à son effectif. Le club de la capitale cherche à se séparer surtout de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le premier intéresse Manchester United, alors que le second pourrait rejoindre Naples.

Asensio également sur le départ ?

Randal Kolo Muani pourrait donc ne plus être un joueur du PSG prochainement, tout comme Marco Asensio. En effet, l’Espagnol serait tenté d’aller voir ailleurs, car son temps de jeu a clairement fondu par rapport au début de saison. Lors des six derniers matches du club de la capitale, l’ancien joueur du Real Madrid est resté quatre fois sur le banc et il était également absent du groupe lors de la rencontre face au RC Lens.

Le salaire d’Asensio pose problème

Marco Asensio pourrait donc se laisser tenter par un départ, mais son salaire pose problème. En effet, d’après les informations d’AS, aucune formation européenne ne serait pour le moment d’accord pour offrir 10,8M€ à l’Espagnol, soit le montant qu’il touche par an au PSG. Toutefois, certaines formations en Arabie saoudite pourraient atteindre cette somme, mais il n’y aurait pour le moment pas d’intérêt.