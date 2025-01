Mercato : «Ça me botterait», Riolo prêt à signer au PSG ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au-delà d’être aujourd’hui journaliste, Daniel Riolo est également un grand fan du PSG et ce depuis plusieurs années maintenant. Une passion pour le club de la capitale qui lui fait qu’il ne dirait pas non pour changer de carrière. Alors que certains journalistes ont déjà franchi le pas par le passé, Riolo se laisserait tenter pour le PSG.

Et si une nouvelle carrière tendait les bras à Daniel Riolo ? Journaliste sur RMC, il officie notamment lors de L’After Foot. Mais voilà qu’il pourrait se muer en tant que dirigeant d’un club de foot à l’avenir. Un club en particulier pourrait d’ailleurs le tenter : le PSG. Cela pourrait intéresser Riolo, mais encore faut-il qu’on le contacte.

« Les passerelles ont souvent existé »

Pour le podcast Sous la Surface, Daniel Riolo s’est confié sur la possibilité de devenir dirigeant du PSG. Il a alors expliqué à propos : « Je n’ai pas l’impression qu’un jour je vais aller bosser dans un club. Je ne sais pas, je ne pense pas. D’abord, je ne sais pas si ça va me plaire. Avant même de me demander si on va me le proposer. Je n’y ai pas pensé. Les passerelles ont souvent existé, moi cette passerelle, je n’ai jamais sollicité, on ne m’a jamais proposé ».

« Si jamais on devait me proposer… »

« Evidemment qu’à un moment, il y a très longtemps maintenant, j’ai un club, je me suis dit si jamais on devait me proposer, peut-être que ça me botterait quand même d’y aller. Ça ne s’est jamais produit. Mon club c’est le PSG », a poursuivi Daniel Riolo.