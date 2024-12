Mercato - OM : Benatia a appelé un autre joueur de l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’OM a frappé très fort lors du marché des transferts. Le club phocéen a fini avec 12 recrues au compteur, la dernière étant ni plus ni moins qu’Adrien Rabiot. C’était difficile à prédire et pourtant, l’international français a signé pour deux ans à Marseille. Et voilà qu’un autre joueur de Didier Deschamps aurait pu le rejoindre à l’OM. C’est en tout cas ce qu’a essayé Mehdi Benatia, conseiller sportif olympien.

Au début du mercato estival, qui aurait pu dire que l’OM allait recruter Adrien Rabiot ? Libre, l’ex-joueur de la Juventus semblait promis à un grand club européen, mais voilà que l’international français a posé ses valises sur la Canebière. Un coup XXL étant donné le calibre du milieu de terrain de 29 ans d’autant que l’OM ne joue aucune Coupe d’Europe et que d’un point de vue financier, la proposition était moins importante qu’ailleurs. Avec Rabiot, le club phocéen s’est donc offert un joueur de l’équipe de France et un autre international tricolore a également été contacté durant l’intersaison : Wesley Fofana.

Originaire de Marseille, Wesley Fofana n’a toutefois jamais porté le maillot de l’OM. Une erreur que Mehdi Benatia a souhaité réparer au cours des derniers mois. Et ce n’est autre que le défenseur central de Chelsea qui a confirmé l’approche du conseiller sportif de l’OM. En effet, pour Free Foot, Fofana avait fait savoir : « J’ai eu un appel qui m’a beaucoup touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Mehdi Benatia de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif. C’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion. Mais voilà, l’objectif à l’heure actuelle c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchaîner les matchs, de m’imposer dans mon club. Et après l’Olympique de Marseille, on verra un jour ».

Dans un entretien pour Téléfoot, Wesley Fofana en avait rajouté une couche à propos de l’OM et Mehdi Benatia, expliquant : « On a eu un appel de Monsieur Benatia et c’est sûr que ça fait boum boum dans mon coeur. Je revenais de blessure, je ne sais pas si j’allais faire partie du projet directement du club. J’ai eu une discussion avec le coach, il m’a dit qu’il comptait sur moi cette année donc j’ai dit que j’étais très heureux, que j’étais à 100% avec Chelsea. Mais après voilà c’est sûr qu’il y a l’OM dans une partie de mon coeur. On verra bien »