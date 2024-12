Mercato : Mbappé éclipsé par un phénomène, le PSG est fixé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé pensait vivre pleinement son rêve. L’attaquant français est plutôt en difficulté depuis le début de la saison puisqu’il évolue très loin de son meilleur niveau. Malgré un final plutôt convaincant, le bilan est assez mitigé pour sa première partie de saison sous le maillot blanc. D’ailleurs sa valeur a diminué de 20M€ d’après les dernières estimations. Le Français est même maintenant dépassé par Lamine Yamal, qui a affiché son talent au grand jour ces derniers mois.

En réussissant un formidable Euro à seulement 17 ans, Lamine Yamal avait déjà marqué beaucoup de points. Au FC Barcelone, le jeune Espagnol est en train de prendre une autre dimension après sa première moitié de saison plus que réussie. Avec 6 buts et 12 passes décisives, Yamal est même devenu le 3ème joueur le plus cher de la planète à l’heure actuelle, à égalité avec Jude Bellingham. Kylian Mbappé n’est désormais plus que 5ème !

Yamal, phénomène hors du commun

Repéré pour ses qualités hors normes pour son âge, Lamine Yamal a pris une autre dimension au cours des six derniers mois. L’attaquant du FC Barcelone a réalisé une première moitié de saison de patron, lui qui a fait ses débuts professionnels le 29 avril 2023. Le jeune attaquant impressionne et ne cesse de monter en flèche, tout comme son prix. D’après le site Transfermarkt, il est évalué à 180M€, ce qui veut dire que seuls Erling Haaland et Vinicius Jr valent plus cher que lui (200M€ tous les deux). Jude Bellingham est estimé au même prix que lui.

Mbappé dépassé par Yamal

Depuis six mois, c’est un peu l’histoire inverse pour Kylian Mbappé. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde depuis des années, l’attaquant français est à la peine depuis son arrivée au Real Madrid même si son bilan statistique est loin d’être catastrophique. Le prix de l’ancien Parisien est désormais passé à 160M€, ce qui fait qu’il a été dépassé par Lamine Yamal. Longtemps considéré comme le joueur le plus cher, Mbappé connaît une légère dégringolade depuis quelques mois.