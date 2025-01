Il a un gros problème à l'OM, le mea culpa inattendu !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté l'hiver dernier par l'OM, Quentin Merlin a réussi à prendre sa place dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Mais sa progression a été un peu stoppée par sa blessure en septembre dernier. Prêt à aborder l'année 2025 sur de nouvelles bases, le défenseur espère pouvoir être un peu plus fiable à son poste, lui qui s'est vu confier un rôle de piston dernièrement par l'Italien.

Auteur d'une erreur face à Auxerre, et complètement fautif sur le troisième but dans ce match qui ne laissera aucun bon souvenir, Quentin Merlin a vu Roberto De Zerbi lui préférer un nouveau poste en attendant. A 22 ans, l'ancien Nantais n'est pas encore arrivé à maturité, et il espère pouvoir retrouver la confiance de son coach concernant ses qualités défensives.

« J'ai des lacunes »

Aligné en tant que piston lors des derniers matches de l'OM en 2024, Quentin Merlin sait qu'il va devoir cravacher pour retrouver sa place dans un couloir d'une défense à 4. « Il faut que je concède moins de vagues, que je gagne plus de un contre un, mon positionnement des épaules. J'ai des lacunes défensivement, je le sais, il faut que je travaille ça, je fais beaucoup de vidéo par rapport à ça. Je dois être proche de mon adversaire, ne pas le laisser prendre de vitesse » a-t-il expliqué en conférence de presse ce vendredi avant la reprise face au Havre.

Merlin de retour en défense ?

Utilisé dans un rôle de piston par Roberto De Zerbi, Quentin Merlin est un joueur très apprécié, et on compte beaucoup sur lui. Comme il n'a que 22 ans, il a encore du temps pour parvenir à travailler sur ses lacunes et retrouver une belle place dans la défense marseillaise.