OM : «On voit tout», un joueur de De Zerbi vide son sac sur le mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le 1er janvier dernier, le marché des transferts a ouvert ses portes, avec son lot de rumeurs. Un sujet évoqué par Quentin Merlin ce vendredi en conférence de presse, à deux jours de la réception du Havre. Le joueur de l’OM a avoué que lui comme ses coéquipiers voient tout ce qui se passe sur le mercato, mais que cela ne perturbe pas le vestiaire pour autant.

Aussi bien dans le sens des arrivées que des départs, il devrait y avoir du mouvement à l’OM au cours du mois de janvier. Valentin Rongier a notamment été annoncé dans le viseur du Stade Rennais de Jorge Sampaoli, d’après les informations de RMC Sport. Par la voix de Roberto De Zerbi, Marseille n’a pas tardé à faire connaître sa position dans ce dossier. « Il va devoir chercher un autre joueur parce que Rongier est intransférable », assuré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.

Elye Wahi à un tournant : sa première moitié de saison décevante pourrait l’envoyer ailleurs pour 25M€ ! 🔄

➡️ https://t.co/SV7WvMbBrL pic.twitter.com/cAK2J37Sfv — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

« Je vois le groupe qui n’est pas déstabilisé par le mercato »

Avant Roberto De Zerbi, c’est Quentin Merlin qui a répondu aux questions des journalistes. Le latéral gauche âgé de 22 ans, arrivé l’année dernière en provenance du FC Nantes, a lui aussi été interrogé sur le mercato et comment il gère cette période : « Ce n’est pas mon premier mercato. J’en ai vécu quelques-uns, ici période d’été, et à Nantes aussi. Moi, je le vis bien puisque je vois le groupe qui n’est pas déstabilisé par le mercato. »

« Bien sûr qu’on voit tous les papiers, les tweets, on voit tout ce qui se passe »

Même s’ils ont connaissance de tout ce qui peut être dit sur leur avenir, les joueurs de l’OM restent hermétiques aux rumeurs. « Tout le monde reste concerné sur le match du week-end, tout le monde a envie de gagner. Bien sûr qu’on voit tous les papiers, les tweets, on voit tout ce qui se passe. On est tous sur les réseaux sociaux, mais ça nous dérange pas. On reste focus sur le match du week-end. Après, s’il y a des joueurs qui partent ou qui arrivent, on dira merci de leur venue, merci pour tous les conseils qu’ils nous ont donnés. Pour les nouveaux, on les accueille les bras ouverts. On n’est pas dérangés, je pense que tout le monde a connu des périodes de mercato, sait que ça peut aller vite dans les deux sens », a assuré Quentin Merlin.