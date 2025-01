Mercato : Approché pour un transfert surprise, l’OM répond cash

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir bouclé le transfert de Seko Fofana, le Stade Rennais veut continuer à renforcer son milieu de terrain en s'attachant les services de Valentin Rongier. Peu utilisé en début de saison, le joueur âgé de 30 ans a retrouvé une place de titulaire ces dernières semaines et l’OM n’a absolument pas l’intention de s’en séparer.

Comme ses prédécesseurs, Roberto De Zerbi a fini par comprendre l’importance de Valentin Rongier à l’OM. « Le temps nous enseigne qu'il faut que cette équipe ait quelqu'un qui mette de l'ordre sur le terrain. Rongier a ces caractéristiques et il a fait un gros match », confiait le technicien italien après la victoire obtenue sur la pelouse du RC Lens le 23 novembre dernier (1-3), contre qui Valentin Rongier avait connu sa première titularisation depuis le mois de septembre.

Sampaoli veut retrouver Rongier à Rennes

Arrivé à l’OM en 2019 en provenance du FC Nantes, le milieu de terrain âgé de 30 ans n’est jamais parti comme un titulaire indiscutable dans l’esprit de ses entraîneurs, mais a toujours fini par s’imposer. Cela a notamment été le cas lors du mandat de Jorge Sampaoli (2021-2022), qui visiblement garde un très bon souvenir de Valentin Rongier. En effet, d’après les informations de RMC Sport, le technicien argentin veut l’attirer au Stade Rennais, qui a officialisé jeudi le transfert de Seko Fofana (29 ans), en attendant celui de Brice Samba (30 ans, RC Lens).

L’OM recale Rennes pour Rongier

Des premiers contacts ont eu lieu fin novembre, début décembre, entre Rennes et Valentin Rongier, période où ce dernier était cantonné à un rôle de remplaçant. Mais depuis, le Français est de nouveau titulaire et montre qu’il est un élément indispensable pour Roberto De Zerbi. Si les dirigeants rennais et marseillais ont échangé à ce sujet, la réponse de l’OM a été claire : Valentin Rongier n’est pas à vendre et le club n’a pas l’intention de s’en séparer cet hiver, même si la question pourrait se poser l’été prochain, lorsque le joueur arrivera à un an de la fin de son contrat, en juin 2026.