PSG - Luis Enrique : Riolo justifie ses coups de gueule

Entraîneur du PSG depuis l’été 2023, Luis Enrique a rapidement su se faire des admirateurs. Un camp dont ne fait clairement pas partie Daniel Riolo. En effet, au micro de RMC, il multiplie les coups de gueule depuis des mois à l’encontre de l’Espagnol. Pourtant, Riolo ne ferait pas une fixette comme il a pu l’expliquer.

Pendant que certains adulent Luis Enrique, Daniel Riolo s’oppose lui totalement à ces admirateurs de l’entraîneur du PSG. En effet, l’Espagnol a fait l’objet de très nombreux et virulents coups de gueule de la part du journaliste RMC. Et voilà qu’à l’occasion du podcast Sous la Surface, Riolo a justifié cet acharnement qui n’en serait pas un au final.

« Ça fait un truc sans fin »

« Est-ce qu’il y a des critiques je regrette ? Je vais m’en vouloir si je n’ai pas été bien compris. Et le problème c’est qu’après, ça va me suivre. Avec les réseaux sociaux, ça va coller, ça va imprimer et t’as du mal à enlever le truc. Après on va dire « tu es en fixette ». En fait les gens ne se rendent pas compte que comme ils m’en reparlent, je suis donc obligé de répondre et on m’en reparle et je réponds. Ça fait un truc sans fin, ça va revient. Et t’as toujours un gars qui va vouloir revenir et m’en parler », a d’abord expliqué Daniel Riolo.

« Ce n’est pas que je suis en fixette »

Le journaliste RMC a ensuite poursuivi : « Si ça tombe sur un club très médiatique comme le PSG, on a tout le temps l’impression… Si vous ne m’en parlez pas, je ne vais pas le faire. Que ce soit cette année sur Luis Enrique. Le problème c’est que c’est un club qui joue tous les 3 jours, donc forcément on en reparle. Ce n’est pas que je suis en fixette ».