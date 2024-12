Surprise, le Real Madrid vient en aide au PSG !

Axel Cornic

La première partie de saison n’a pas été brillante au Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique se retrouvent actuellement à la 25e place, synonyme d’élimination dès la phase de groupes du tout nouveau format de la compétition. Mais d’autres grands d’Europe sont également en danger...

La deuxième saison de Luis Enrique e est à la moitié et le bilan n’est pas vraiment parfait. Le PSG cartonne toujours en Ligue 1 avec 10 points d’avance sur l’OM, mais la situation est totalement différente en Ligue des Champions avec seulement deux petites victoires face à Girona (1-0) et face au RB Salzbourg (0-3), en six journées.

Jonathan David proche du PSG ? Son contrat court jusqu'en juin 2025... et il a sans doute des surprises à révéler ! ⚽️

➡️ https://t.co/lcVN4W1UWi pic.twitter.com/pe6JUoowCk — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 30, 2024

Le PSG hors de la Ligue des Champions ?

Une élimination menace donc le PSG, qui va devoir redresser la barre lors des deux derniers matchs face à Manchester City le 22 janvier et à Stuttgart le 29 janvier prochain. Et ça ne vas pas être simple, puisque les hommes de Pep Guardiola sont également en danger et ils seront sans aucun doutes remontés à bloc avant ce choc qui pourrait les relancer en Ligue des Champions. Surtout parce que cette compétition pourrait bien sauver leur saison, puisque les Citizens sont en grande difficulté en Premier League.

« Il y a encore de la place pour récupérer »

Ce lundi, Luis Enrique et le PSG ont pu recevoir un soutien assez surprenant de la part de Carlo Ancelotti, dont l’équipe est actuellement placée 20e de la Ligue des Champions. « Il y a bien d'autres surprises avec ce nouveau format de Ligue des Champions » a expliqué le coach du Real Madrid, au micro de Rai Radio 1. « Des équipes plus accréditées comme nous, Manchester City et le PSG ont eu plus de problèmes que des équipes moins fortes comme Lille ou Brest, désormais aux premières places. Ce nouveau format a apporté un peu plus d'incertitude. Mais il y a encore de la place pour récupérer ».