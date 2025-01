Mercato - PSG : La signature de Neymar a créé «un gros problème»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, le PSG avait fait exploser la planète football et le marché des transferts en dépensant 222M€ pour s’offrir les services de Neymar. Un transfert record qui a visiblement ouvert la porte à de très nombreux problèmes au sein du club de la capitale. C’est notamment ce qu’a expliqué Daniel Riolo à propos des conséquences du transfert du Brésilien au PSG.

Pour s’inviter à la table des plus grands clubs européens, le PSG n’a pas lésiné sur les moyens et le mercato 2017 restera longtemps dans l’histoire. En plus de Kylian Mbappé, le club de la capitale s’était offert Neymar, faisant de lui le joueur le plus cher. En effet, le PSG n’a pas été effrayé par la clause libératoire fixée par le FC Barcelone et c’est ainsi que Neymar a été acheté 222M€.

Le PSG n'a pas dit son dernier mot ! Lamine Yamal serait sur le point de faire le grand saut. 🚀

➡️ https://t.co/q4pP3Kj5PD pic.twitter.com/NMC6lFJ2xW — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

« Un des gros problèmes du club au moment où Neymar arrive »

A l’occasion du podcast Sous la Surface, Daniel Riolo s’est imaginé président du PSG. A ce poste, il règlerait notamment un problème apparu suite au transfert de Neymar en 2017 en provenance du FC Barcelone : « J’opte pour une ligne, je ne passe pas d’un coup je prends des stars mondiales à je n’en prends plus, quand j’en ai je ne sais pas les gérer, j’accepte tout d’eux, j’envoie de l’oseille dans tous les sens, je fais en sorte qu’ils ne veulent pas partir. Ça a été un des gros problèmes du club au moment où Neymar arrive, de retenir les mecs quand ils voulaient partir ».

« Une erreur majeure »

« C’est une erreur qui est majeure. Une des premières règles que je mets en place, c’est je ne retiens personne. Et quand je fais venir, je ne surpaye pas les mecs qui vont venir pour de mauvaises raisons. Ça serait une bonne base pour ce qui est de la politique sportive », a conclu Riolo.