PSG - Cherki : Un gros transfert annoncé en direct ?

Longtemps annoncé dans le collimateur du PSG ces derniers mois, Rayan Cherki ne figure plus sur la short-list de Luis Campos. En revanche, un départ de l'OL semble toujours d'actualité pour le jeune milieu offensif rhodanien, et Emmanuel Petit a conseillé un gros transfert en Premier League à Cherki en direct sur RMC Sport.

Lors du dernier mercato estival, le PSG était tout proche de recruter Rayan Cherki (21 ans) avant que ce dernier ne finisse par prolonger son contrat jusqu'en 2026 avec l'OL. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, cette piste Cherki n'est donc plus du tout d'actualité pour le PSG, mais son départ n'est pas pour autant à exclure puisque l'OL a besoin de liquidités d'ici la fin du mercato hivernal.

Petit le voit bien en Premier League

En direct sur RMC Sport, Emmanuel Petit a évoqué un possible transfert de Rayan Cherki vers l'Angleterre cet hiver : « Ses qualités sont très difficiles à trouver actuellement dans le foot moderne. Les n°10 ont quasiment disparu. Lui joue un peu à l’ancienne, il met sur orbite les attaquants, il fait des passes que personne ne voit… Ça ne m’étonne pas qu’il soit regardé par de grands clubs anglais », estime l'ancien joueur d'Arsenal et de Chelsea.

« Si je suis City et Guardiola, je le prends »

Et Petit poursuit en incitant Manchester City à foncer sur Rayan Cherki : « Si je suis City et Guardiola, je le prends. City a des difficultés au milieu de terrain, dans la créativité. Cherki pourrait amener une énergie, de l’espoir et un jeu que Guardiola aime beaucoup », lâche le champion du Monde 98. Après avoir longtemps été associé au PSG l'été dernier, Cherki est donc désormais envoyé à Manchester City. Affaire à suivre...