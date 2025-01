Mercato : «Il ne viendra pas», la réponse fracassante du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le probable départ de Randal Kolo Muani cet hiver, le PSG pourrait s’offrir un nouveau buteur en janvier. En parallèle du feuilleton Victor Osimhen, le nom de Viktor Gyökeres a également été associé à plusieurs reprises au club de la capitale. Mais voilà que du côté de Paris, on aurait été très clair à propos d’une arrivée du Suédois du Sporting Portugal.

A 26 ans, Viktor Gyökeres affole les compteurs avec le Sporting Portugal. Des performances qui ont alors permis au buteur suédois d’avoir les plus grands clubs européens à ses pieds. Disposant d’une clause libératoire à 100M€, Gyôkeres susciterait de très nombreuses convoitises et le PSG a notamment été annoncé parmi les prétendants. Mais voilà que la version parisienne est totalement différente.

Journaliste pour RMC, Arthur Perrot s’était renseigné auprès du PSG concernant Viktor Gyökeres. Sur Twitch, il a alors dévoilé la réponse reçue de la part du club de la capitale : « Gyökeres au PSG ? Je me souviens que la rumeur est sortie il y a un mois. Avec Fabrice Hawkins, on avait très rapidement demandé à la direction et au conseiller sportif ce qu’il en était. On nous a dit qu’il ne viendrait pas. Depuis, on n’a pas fait de mise à jour, mais on a tellement été ferme du côté du PSG qu’on n’a pas insisté ».

Viktor Gyökeres pourrait donc ne jamais venir au PSG. Il n’empêche que le Suédois a le cote en Europe. Le Suédois pourrait notamment s’envoler pour Manchester United. Là-bas, il retrouverait alors Ruben Amorim, son ancien entraîneur au Sporting Portugal. Affaire à suivre…