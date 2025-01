Mercato : Cristiano Ronaldo a déjà vendu la mèche pour son transfert au PSG

Alexis Brunet

Après Lionel Messi, le PSG pourrait attirer une nouvelle légende du football. Jeudi, une folle rumeur sur une arrivée de Cristiano Ronaldo à Paris a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Finalement, un tel transfert n’a que peu de chances d’arriver, car le Portugais serait pleinement épanoui en Arabie saoudite et le champion de France ne serait d’ailleurs même pas intéressé par ses services.

Cet hiver, le PSG est à la recherche d’un attaquant. Le club de la capitale souhaite densifier son secteur offensif pour la fin de la saison et notamment tenter d’aller le plus loin possible en Ligue des champions. Plusieurs noms pistés par le champion de France sont déjà connus, dont un qui a particulièrement fait parler.

Cristiano Ronaldo bientôt au PSG ?

Jeudi soir, les réseaux sociaux se sont enflammés. Le journaliste Pedro Almeida a annoncé sur X que le PSG était en négociations avec Cristiano Ronaldo. Le Portugais, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025 du côté d’Al-Nassr, pourrait peut-être tenter un retour fou en Europe et, pourquoi pas, décrocher une ultime Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo se sent bien en Arabie saoudite

À 39 ans, il est toutefois difficile d’imaginer Cristiano Ronaldo débarquer au PSG, même si ce dernier est toujours en très grande forme. D’après les informations de RMC Sport, le Portugais se sentirait d’ailleurs très bien en Arabie saoudite et il ne penserait donc pas à un départ. L’ancienne légende du Real Madrid ne devrait donc pas imiter son rival de toujours Lionel Messi en débarquant à Paris à la surprise générale.