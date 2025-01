Cristiano Ronaldo au PSG : La décision est prise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En dépit des récentes spéculations évoquant un vif intérêt du PSG pour Cristiano Ronaldo, ce dossier serait en réalité une pure invention selon les révélations de RMC Sport. Et les dirigeants parisiens seraient surtout focalisés sur les départs à acter d'ici la fin du mercato hivernal...

Jeudi, les réseaux sociaux se sont enflammés au sujet d'une rumeur évoquant un intérêt réciproque entre le PSG et Cristiano Ronaldo (39 ans). L'attaquant portugais d'Al-Nassr, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club saoudien, a d'ailleurs eu des paroles assez élogieuses envers le PSG vendredi lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards en taclant le reste de la Ligue 1.

Un transfert sensationnel en vue ! Le PSG lorgne Mohamed Salah, libre en juin. Prêt à frapper fort ? 🚀

➡️ https://t.co/yI2dm0lH4u pic.twitter.com/CPPilJdemb — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

« Le PSG est le plus fort »

« En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé. C’est une équipe compétitive, OK, mais PSG est le plus fort. Personne ne peut le concurrencer. Ils ont les meilleurs joueurs, c’est le club qui le plus d’argent. C’est factuel », a lâché Cristiano Ronaldo. Mais faut-il y voir un appel du pied envers le PSG pour autant ?

Rien entre le PSG et CR7

Selon les informations dévoilées par RMC Sport, il n'y a strictement rien entre Cristiano Ronaldo et le PSG. De son côté, le club de la capitale est concentré uniquement sur son mercato hivernal et notamment la volonté de se débarrasser des éléments indésirables comme Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Et CR7, quant à lui, s'est dit pleinement épanoui avec Al-Nassr où il continue d'afficher de solides ambitions : « Ici aussi, je veux être champion », a déclaré Ronaldo. Voilà qui est clair.