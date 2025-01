Mercato - PSG : Un transfert très attendu réglé grâce au FC Nantes ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le gros dossier de l'hiver pour le PSG. Le club de la capitale cherchera à se séparer de Randal Kolo Muani qui n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Les options semblent d'ailleurs très nombreuses sur le mercato, et l'une d'entre elles mène à l'AC Milan où un certain Sergio Conceiçao aimerait travailler avec l'attaquant qu'il a lancé au FC Nantes.

Le mercato vient d'ouvrir ses portes et Luis Enrique a déjà annoncé la couleur. « Comme vous le savez, le mercato, c’est comme ça. On est toujours ouvert à l’idée d’agrandir notre équipe, mais aujourd’hui, après avoir vu mes joueurs s’entrainer, je me rends compte comme je suis chanceux d’être coach d’un club avec cette qualité, cette ambition et le niveau des joueurs. C’est un plaisir pour moi », a confié l'entraîneur du PSG lors d'un point presse. Néanmoins, la priorité du club parisien sera de se séparer de plusieurs indésirables, à commencer par Randal Kolo Muani.

Sergio Conceiçao veut retrouver Kolo Muani

Un transfert qui s'annonce toutefois compliqué compte tenu du fait que Randal Kolo Muani a déçu durant la première partie de saison, et possède un gros salaire. Mais selon la version suisse de Sky Sport, un homme pourrait bien rendre un grand service au PSG en jouant un rôle clé dans ce dossier. Il s'agit de Sergio Conceiçao. Tout juste nommé entraîneur de l'AC Milan, le Portugais aurait réclamé l'arrivée de l'attaquant français. Les deux hommes entretiennent une excellente relation puisque Sergio Conceiçao avait intégré Randal Kolo Muani aux séances de l’équipe première du FC Nantes en décembre 2016. Il lui avait même offert sa première apparition sur une feuille de match.

Une concurrence déjà énorme pour Kolo Muani ?

Par conséquent, le club italien espère pouvoir compter sur l'excellente relation entre Sergio Conceiçao et Randal Kolo Muani pour faire pression sur le PSG et conclure l'opération sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais il faudra se méfier de la concurrence très nombreuse. La Juventus, Manchester United, Arsenal, ou même Galatasaray seraient tous intéressé par l'attaquant français.