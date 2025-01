«Tops joueurs» : La grosse annonce du PSG sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En route pour Doha, où se disputera le Trophée des champions contre l'AS Monaco, Luis Enrique s'est prononcé face aux médias, évoquant notamment ses ambitions sur le mercato. Conscient que les tops joueurs ne sont pas disponibles, l'entraîneur du PSG espère tout de même renforcer son effectif, mais il sait que ce ne sera pas facile.

Le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, et il est encore difficile de savoir ce que fera réellement le PSG durant le mois de janvier. En effet, la priorité semble concerner la vente des joueurs jugés indésirables, à l'image de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Mais dans le même temps, le PSG restera à l'affût pour renforcer son effectif comme le confirme Luis Enrique depuis l'avion qui mène les Parisiens à Doha où ils disputeront le Trophée des Champions contre l'AS Monaco.

Luis Enrique réclame des renforts...

« Comme vous le savez, le mercato, c’est comme ça. On est toujours ouvert à l’idée d’agrandir notre équipe, mais aujourd’hui, après avoir vu mes joueurs s’entrainer, je me rends compte comme je suis chanceux d’être coach d’un club avec cette qualité, cette ambition et le niveau des joueurs. C’est un plaisir pour moi », lâche l'entraîneur du PSG devant les médias, avant de poursuivre et ouvrant la porte à l'arrivée d'autres joueurs.

... mais a conscience des difficultés du mercato d'hiver

« Bien sûr, si nous pouvons agrandir l’équipe, nous essayerons de le faire, mais c’est une mission très dure, et plus particulièrement dans les périodes de transfert. Les tops joueurs ne sont pas disponibles. C’est déjà dur en été, mais ça l’est encore plus maintenant. On veut toujours s’améliorer, mais nous restons calmes, car nous voyons la façon dont l’équipe et le club se développent et je pense que nous allons continuer d’améliorer le niveau de nos performances, niveau qui est déjà très haut », ajoute Luis Enrique.