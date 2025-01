Mercato : «Droit et loyal», il recale l’OM juste après avoir signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, ça s’est clairement tendu entre l’OM et Chancel Mbemba. Un clash a même éclaté lors du mercato estival. Mais voilà qu’entre le club phocéen et son joueur, les problèmes remonteraient déjà à un moment. Thibaud Vézirian a alors exposé les manoeuvres de l’OM… pour le faire changer d’agent. En vain.

En 2022, c’est libre que Chancel Mbemba s’engage avec l’OM suite à la fin de son aventure avec le FC Porto. Le début d’une nouvelle aventure pour le Congolais. Mais aussi de certains problèmes ? Bien avant tout ce qui s’est passé ces derniers mois entre l’OM et Mbemba, certains accrochages ont eu lieu.

🧐 Un transfert prometteur à l'OM tourne au fiasco : Lilian Brassier, déception ou juste un coup de mou ? Découvrez les coulisses ! https://t.co/KNM4iLCYJF — le10sport (@le10sport) December 31, 2024

« Au moment où il signe on lui dit déjà de changer d’agent »

Sur Youtube, Thibaud Vézirian a rapporté d’anciens problèmes entre l’OM et Chancel Mbemba pour une question d’agent. « Mbemba, à partir du moment où il signe à l’OM, il y a déjà des problèmes. Pas avec lui, mais au moment où il signe on lui dit déjà de changer d’agent. Que ce serait mieux pour lui. Il refuse parce qu’il droit et loyal », a expliqué le journaliste.

Changer d’agent pour signer une prolongation ?

Et voilà que l’OM aurait retenté le coup quelques mois plus tard avec Chancel Mbemba. « Les matchs s’enchainent, il est bon, on lui susurre qu’il pourrait y avoir une prolongation de contrat, il faudrait qu’il change d’agent. Et il refuse », a poursuivi Vézirian.