Mbappé - France : Les lourdes accusations !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt depuis plusieurs mois en raison de son choix de quitter le PSG et de ses performances décevantes avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a vu sa cote de popularité chuter dans l'Hexagone. Et Jorge Valdano, ancienne légende du Real Madrid, défend Mbappé en accusant la France de manquer de culture football.

Après avoir refusé de multiples offres de prolongation de contrat de la part du PSG, Kylian Mbappé est finalement parti libre en direction du Real Madrid l'été dernier. Dans la foulée, le capitaine de l'équipe de France a réalisé un Euro 2024 relativement décevant avec les Bleus, et Mbappé fait donc l'objet de critiques à répétition dans son propre pays. Mais qui est donc le véritable responsable de cette situation compliquée pour l'ancienne star du PSG ?

Le Real Madrid prépare un coup de maître ! Saliba en route vers la Maison Blanche ? 👀

➡️ https://t.co/CBez8a3rWB pic.twitter.com/DY8Lw2EHZE — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

Valdano explique le malaise Mbappé

Jorge Valdano, ancienne légende du Real Madrid, se confie dans un entretien pour le média allemand Süddeutsche Zeitung et évoque cette situation compliquée pour Kylian Mbappé : « C'est une question d'adaptation. Mbappé a quitté son pays, la France, pour la première fois, et cela l'a fait sortir sociologiquement de sa zone de confort. Cela l'a peut-être conduit à un processus d'anxiété, et l'anxiété est la grande ennemie du footballeur », estime Valdano, avant de porter des accusations contre la France et son manque de culture foot.

« Pas autant d'importance culturelle qu'en Espagne »

« En France, le football n'a pas autant d'importance culturelle qu'ici en Espagne. Cela se voit simplement sur la chaîne de télévision DAZN, qui compte peut-être entre 100 000 et 200 000 abonnés en France. Le Real Madrid, en revanche, n'est pas seulement le leader de l'information le dimanche, mais aussi les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis », lâche l'ancien joueur emblématique du Real Madrid pour assurer la défense de Kylian Mbappé face aux critiques.