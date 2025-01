Procès, clash… Riolo balance sur Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En procès avec Neymar au cours des derniers mois, Daniel Riolo n’en a pas fini avec la justice française. En effet, comme il a pu le faire savoir, c’est avec Didier Deschamps qu’il est en procès. Entre les deux hommes, le courant ne passe clairement et Riolo en a dit plus sur le clash qui les oppose.

Les coups de gueule de Daniel Riolo peuvent parfois lui valoir certaines mésaventures. Comme notamment de se retrouver en procès. Ça a été le cas avec Neymar et ça l’est maintenant avec Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France. Un clash à propos duquel Daniel Riolo s’est confié pour le podcast Sous la Surface.

Quand Deschamps relance un ancien de l'OM, l'humour s'invite au dialogue ! Découvrez ce drôle de malentendu ! 😄 https://t.co/pfBWFFPJBe — le10sport (@le10sport) December 25, 2024

« Aujourd’hui on a de très mauvais rapports »

« Est-ce que j’ai déjà eu la confrontation avec un mec sur qui j’ai mal parlé ? C’est très rarement arrivé que j’ai des explications. Ou alors c’est peut-être arrivé, mais je n’ai pas en mémoire. Ça ne s’est jamais mal passé. Si, ça s’est passé mal une fois avec Deschamps, mais pour des raisons limite d’ordre privé qui ne m’ont pas plu du tout. Aujourd’hui on a de très mauvais rapports, on est en procès. Mais à une époque on s’entendait bien. Je pouvais l’appeler, il me disait de l’appeler quand je veux pour débriefer un match. Mais ça fait plusieurs années que ce n’est plus le cas », a ainsi fait savoir Daniel Riolo.

« Il n’accepte pas du tout mes critiques »

Il a également ajouté à propos de Didier Deschamps : « Même si aujourd’hui, on ne s’entend plus parce qu’il me fait un procès et je suis triste de cela, il n’accepte pas du tout mes critiques, mais en 2010, dans le livre, l’entretien avec Deschamps était passionnant. Quand il parle de son métier, il est intéressant ».