Mohamed Salah - PSG : Un gros salaire est annoncé

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Liverpool, Mohamed Salah est annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG. Mais Pierre Ménès annonce que l'attaquant égyptien utilisé ce procédé avec le club parisien afin de négocier au mieux son futur salaire avec les Reds dans l'optique d'une prolongation de contrat.

À quoi faut-il s'attendre pour le futur de Mohamed Salah (32 ans) ? L'attaquant égyptien est en fin de contrat avec Liverpool, et ce dossier ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. Le PSG, toujours à l'affût des bonnes affaires sur le marché des transferts, aurait d'ailleurs des vues sur Salah et envisagerait de l'attirer libre l'été prochain. Mais cette piste est-elle concrète, ou le PSG est-il utilisé par l'entourage de l'attaquant des Reds en vue d'une grosse revalorisation salariale ?

« Attention, j’ai le PSG qui me veut »

Pierre Ménès a sa petite idée sur la question, et semble persuadé que Mohamed Salah utilise le PSG pour obtenir un nouveau salaire XXL avec Liverpool : « Non, je ne vois pas Salah aller à Paris, je vois Salah prolonger à Liverpool. Je le vois se servir de Paris pour renégocier son contrat avec les Reds. Quand tu es un très bon joueur en Europe, dire au club qui veut te garder ‘attention, j’ai le PSG qui me veut’, ça fait tout de suite monter les enchères », indique Ménès dans une vidéo sur sa chaîne Youtube, Pierrot le foot.

« Je vois Salah rester à Liverpool »

« Je vois Salah rester à Liverpool, et c’est tant mieux pour lui, parce que c’est le club qu’il lui faut. C’est un environnement dans lequel il se plait. Et il a du courage, parce qu’il faut vivre à Liverpool… pfff… C’est pas fun Liverpool. Mais au mois là-bas il est concentré sur le foot », poursuit Pierre Ménès, qui ne croit donc pas du tout à une signature de Mohamed Salah au PSG à l'été 2025. Reste à savoir si ce scénario se confirmera...