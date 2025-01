Mbappé vire un entraîneur, c'est la stupeur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, le Stade Malherbe de Caen a officialisé le départ de son entraîneur Nicolas Seube. Une situation qui fait parler compte tenu de l'importance de ce dernier au sein du club désormais détenu par Kylian Mbappé. D'ailleurs, Brahim Thiam n'a pas hésité à lâcher un gros coup de gueule.

Il y a quelques jours, le Stade Malherbe de Caen officialisait le licenciement de Nicolas Seube, remplacé par Bruno Baltazar. « Après un an passé à la tête de l'équipe professionnelle, le Stade Malherbe Caen a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Nicolas Seube », expliquait le communiqué du club normand. Un communiqué très bref, ce qui étonne compte tenu de l'importance de Nicolas Seube à Caen. D'ailleurs, ce comportement agace Brahim Thiam, consultant spécialiste de la Ligue 2, qui s'interroge sur le nouveau projet du club normand porté par Kylian Mbappé qui est devenu actionnaire majoritaire.

Le PSG prêt à frapper fort ? 👀 Kvaratskhelia dans le viseur pour remplacer Mbappé, mais Naples n'a pas dit son dernier mot !

➡️ https://t.co/eSdmgjnbnP pic.twitter.com/frviP7SZ77 — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

Les choix de Mbappé à Caen font parler

« J’ai vu ce communiqué. Et si on s’en tient à ce qu’il contient, en effet, c’est comme si on avait mis un coup de pied dans les fesses de Nicolas Seube en lui disant : va-t’en ! En fait c’est juste irrespectueux », s'est-il emporté au micro de beIN SPORTS, avant d'en rajouter une couche.

«C’est ça le nouveau Malherbe ? C’est oublier un peu l’histoire, les valeurs de ce club ?»

« Je m’interroge juste : c’est ça le nouveau Malherbe ? C’est oublier un peu l’histoire, les valeurs de ce club ? Après, je suis à demi-surpris. Cette décision ne me surprend pas. Je ne suis pas non plus dans le monde des bisounours pour être, des fois, déçu des gens et de l’humain. Mais quand même, j’aimerais bien savoir qui a ordonné de communiquer de cette manière. Je n’ai pas de mots pour le qualifier. J’appelle ça un torchon à l’encontre d’un mec a qu’il faut tirer un grand coup de chapeau », ajoute Brahim Thiam.