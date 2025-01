Transferts - PSG : La prochaine star annoncée par Pierre Ménès ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Nuno Mendes fait beaucoup parler actuellement au PSG, puisque le latéral gauche portugais envisagerait de quitter le club de la capitale en raison d'un gros désaccord avec sa direction pour sa prolongation de contrat. Pierre Ménès évoque cet épineux dossier, et suggère notamment le recrutement de Théo Hernandez pour remplacer Mendes au PSG.

Le PSG va peut-être perdre un titulaire en puissance dans les semaines ou les mois à venir ! RMC Sport a révélé la semaine dernière que Nuno Mendes (22 ans) envisageait de quitter le Parc des Princes, puisque le latéral gauche portugais vient de couper les négociations avec la direction du PSG pour une prolongation de contrat. Manchester United est annoncé comme une destination plausible pour Mendes, et ce feuilleton fait déjà beaucoup parler.

Ménès évoque le malaise Nuno Mendes

Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Youtube, Pierrot le foot, Pierre Ménès évoque le divorce actuel entre le PSG et Mendes : « Je ne sais pas s’il est insatisfait de son positionnement, de son salaire ou des deux. Je pense effectivement, même si ça a été corrigé lors des derniers matchs par Luis Enrique, que c’était quand même une fausse bonne idée de le faire jouer troisième arrière central (…) Il a été longuement blessé et soigné par le club qui, pour le coup, s’est bien conduit avec lui », constate l'ancien consultant de Canal +.

« Tu peux faire venir Théo Hernandez »

Et Ménès poursuit en évoquant déjà une autre star pour assurer la succession de Nuno Mendes au PSG : « Manchester United doit lui proposer plus d’argent, c’est un choix à faire et aussi un choix à faire pour le PSG, parce qu’il y a des solutions pour le remplacer. Tu peux faire venir Théo Hernandez, par exemple ». Reste à savoir ce que décidera le PSG...