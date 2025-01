Ce joueur de l'OM annonce du lourd en 2025

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrière gauche recruté par l'OM en janvier 2024, Quentin Merlin a connu de nombreuses péripéties depuis le début de la saison. Gravement blessé lors d'un rassemblement avec les Espoirs, il a dû s'absenter de longues semaines avant de reprendre la compétition. En difficulté dans son rôle de latéral, il a été replacé en tant que piston. Et ce nouveau rôle lui convient parfaitement.

A seulement 22 ans, Quentin Merlin est l'un des joueurs très prisés par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison. Malgré tout, ses quelques lacunes défensives ont fini par lui coûter cher. Il a réussi à trouver un second souffle en inscrivant son premier but face à Lille en décembre, et ce, grâce à son nouveau poste.

« Je veux en marquer d'autres »

Repositionné dans un rôle de piston dans le onze de départ de Roberto De Zerbi, Quentin Merlin a pu trouver le chemin des filets. Ce qui le comble de bonheur. « Dans mon rôle de piston, je suis plus amené à être devant le but. Contre Lille, c'est l'instinct qui fait que j'ai crocheté et marqué. Ça donne envie d'être décisif. C'était mon premier but avec l'OM et je veux en marquer d'autres. Sur ce but, c'est surtout l'action, on doit continuer à faire des actions comme ça » a-t-il confié en conférence de presse ce vendredi.

Merlin en forme en 2025 ?

Quentin Merlin ne s'était jamais montré très décisif jusqu'à présent, et ce, à cause de son rôle de formation. L'ancien joueur formé au FC Nantes pourrait se servir de l'expérience glanée au cours des derniers mois pour se montrer un peu plus efficace devant les buts adverses. Il faudra réussir à surfer sur la bonne dynamique marseillaise des dernières semaines dès le match face au Havre dimanche, et ce, pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1.