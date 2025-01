Mercato : Une figure du PSG dit oui à l’OM !

Pierrick Levallet

L’OM devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Pablo Longoria veut offrir certains joueurs à Roberto De Zerbi pour la seconde partie de saison. Le club phocéen serait notamment intéressé par les services de Danilo. Le défenseur de 33 ans serait poussé vers la sortie par un certain Thiago Motta à la Juventus.

L’OM devrait profiter du mois de janvier pour se renforcer. Pablo Longoria cherche à bâtir un effectif à l’image de Roberto De Zerbi et devrait donc se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Le club phocéen explorerait ainsi quelques pistes sur le marché des transferts. Un international brésilien figurerait notamment sur la liste du pensionnaire de la Ligue 1.

Thiago Motta ouvre la porte à l'OM pour Danilo

En effet, l’OM suivrait avec attention la situation de Danilo. Comme le rapporte AS, Thiago Motta ne compte plus sur lui à la Juventus. Le technicien italien, figure iconique du projet QSI au PSG, souhaite avoir un effectif jeune. Le défenseur de 33 ans n’entrerait donc plus dans ses plans. Le coach de 42 ans ne dirait d’ailleurs pas non à un départ de l’international brésilien à l’OM.

L'OM prépare un joli coup sur le mercato ?

Reste maintenant à voir si Pablo Longoria tentera sa chance cet hiver, ou s’il patientera jusqu’à l’été prochain. En effet, le contrat de Danilo à la Juventus expire en juin prochain. Le défenseur de 33 ans pourrait donc débarquer à l’OM pour 0€ d’ici quelques mois. Affaire à suivre...