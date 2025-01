F1 : Viré par Ferrari, il est sous le choc

Jean de Teyssière

Chez Ferrari, la décision de se séparer de Carlos Sainz a été prise très tôt, avant même le début de la saison 2024. Lewis Hamilton avait été officialisé et le pilote espagnol devait se projeter sur la suite de son aventure. Néanmoins, il admet qu'il s'agissait d'un choc pour lui, car il était convaincu à 99% de continuer l'aventure avec Ferrari.

Ça y est, l'année 2025 nous a ouvert ses portes et le monde de la Formule 1 s'apprête à vivre un changement d'écurie historique avec l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Une arrivée qui a conduit au départ de l'irréprochable Carlos Sainz.

«J'étais sûr à 99% de continuer»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Carlos Sainz se souvient de ce qu'il a ressenti lorsqu'il a appris qu'il ne continuerai pas chez Ferrari en 2025 : « Je pense qu’au début de l’année, j’ai été testé comme je ne l’avais jamais été auparavant et la vie m’a mis dans une situation qui n’était pas du tout confortable. On m’a dit que je n’allais pas continuer avec l’équipe avec laquelle j’étais sûr à 99 % de continuer pendant l’hiver. Cela a été un choc énorme pour mes espoirs et je n’ai évidemment pas apprécié ce moment. J’ai continué à m’entraîner et à me préparer pour cette saison, en visant à être prêt à gagner des courses, à remporter un championnat si l’occasion se présentait, et j’ai abordé cette année encore plein d’énergie. Mais évidemment avec cette situation inconfortable et ce moment inconfortable. »

«Je ne m'y attendais pas»

« Je me souviens avoir été très ému sur le podium du Grand Prix d’Australie parce qu’il y avait mon père, mon manager, ma petite amie, tous ceux qui ont été à mes côtés. Je pensais évidemment à ma mère. Ils m’ont tous vu souffrir pendant l’hiver. Quand je dis souffrir, je ne veux pas dire que je pleurais derrière des portes closes, mais j’étais vraiment blessé. J’étais blessé parce que je ne m’y attendais pas, confesse-t-il. Je n’étais pas préparée à ce genre de nouvelle. J’ai été un peu sous le choc pendant un certain temps. Je me souviens qu’après l’Australie, je me suis dit que j’avais de la chance d’avoir les gens qui m’entourent, qui me soutiennent et qui me donnent la force intérieure nécessaire pour surmonter ce moment difficile. Maintenant, quand j’y repense, je suis presque heureux, fier que cela soit arrivé, parce que cela a fait de moi un bien meilleur pilote et un bien meilleur athlète en général. »