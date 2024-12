F1 : Verstappen annonce un changement majeur pour 2025 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1, s'apprête à relever un nouveau défi en 2025 : la paternité. Dans le podcast Talking Bulls, le pilote néerlandais partage son enthousiasme pour l'arrivée de son premier enfant avec Kelly Piquet, tout en affichant un souhait pour sa future vocation.

Tout sourit à Max Verstappen. Sur le plan professionnel, le Néerlandais vient de remporter une quatrième couronne mondiale de suite au volant de sa Red Bull, égalant ainsi Alain Prost (1985, 1986, 1989 et 1993) et Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 et 2013). Et côté vie privée, Verstappen s’apprête à vivre une grande aventure avec la naissance de son premier enfant avec sa compagne Kelly Piquet. « Un mini Verstappen-Piquet est en chemin. Nous ne pourrions pas être plus heureux avec notre petit miracle », a annoncé le couple sur Instagram au début du mois. Dans le podcast Talking Bulls, il s’est exprimé sur ce changement important qui s’annonce.

« J’ai hâte d’y être »

« C’est super excitant, bien sûr, a confié le Néerlandais, rapporté par Nextgen-Auto. Heureusement, j’ai pu m’entraîner un peu avec Penelope (La fille de Kelly Piquet issue de son union avec l’ancien pilote de F1 Daniil Kvyat). La voir grandir pendant quatre ans, ce qui a également été très, très agréable. Mais oui, c’est sûr, avoir un enfant venant de soi, ce sera un défi différent, mais j’ai hâte d’y être. »

« Je ne veux pas qu’il ou elle se lance dans la course automobile »

Max Verstappen a par ailleurs indiqué qu’il ne souhaitait pas voir son futur enfant suivre ses traces en Formule 1. « Je dois en parler à Christian parce que , explique la star de Red Bull. Peut-être un rôle différent dans l’équipe. Peut-être qu’il ou elle pourra concevoir les futures voitures ou autre chose. Je veux dire, ouais, on ne sait jamais, n’est-ce pas ? »