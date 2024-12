PSG : Un retour tonitruant se prépare, la surprise est totale

Alexis Brunet

De plus en plus, le PSG souhaite miser sur des jeunes talents et plus sur des stars internationales. Le club de la capitale s’appuie donc sur son centre de formation, mais il n’hésite également pas à prendre de jeunes éléments venant de certains clubs européens. C’est notamment le cas de Cher Ndour qui a rejoint Paris il y a deux ans et qui est actuellement prêté au Besiktas. Le milieu de terrain accumule beaucoup de temps de jeu et il prépare son grand retour chez le champion de France.

Le PSG est en train de changer. Alors qu’il y a quelques années la politique du club de la capitale était d’aller recruter certains des meilleurs joueurs du monde, ce n’est plus le cas maintenant. Dorénavant, les dirigeants parisiens, avec l’aide de Luis Enrique, souhaitent miser sur les jeunes talents, afin de construire un effectif cohérent et dépourvu de gros egos.

Le PSG a recruté Cher Ndour en 2023

Dans ce sens, plus de jeunes issus du centre de formation du PSG auront l’opportunité de taper à la porte de l’équipe première, mais pas seulement. En effet, le club de la capitale va également chercher certains jeunes talents après leur formation. C’est ainsi que Cher Ndour a débarqué à Paris à l’été 2023, en provenance du Benfica Lisbonne. Le milieu de terrain ne s’est toutefois pas attardé dans la capitale française car il a rapidement été prêté.

Cher Ndour emmagasine du temps de jeu en Turquie

Après une aventure à Braga, Cher Ndour a été prêté au Besiktas l’été dernier, sans option d’achat. Le PSG compte donc sur l’Italien et espère qu’il pourra avoir beaucoup de temps de jeu. C’est d’ailleurs pour le moment le cas, car il a disputé 18 matches depuis le début de saison, pour un peu plus de 1000 minutes, aussi bien en championnat qu’en Europa League. Si cela continue comme ça, Ndour aura donc peut-être une carte à jouer lors de son retour à Paris l’été prochain.