Mercato : L'OM veut un international brésilien, nouveau rebondissement !

Axel Cornic

Capitaine de la Juventus, Danilo ne joue plus sous les ordres de Thiago Motta et pourrait changer de club lors du mercato hivernal, qui a va ouvrir ses portes ce 1er janvier. L’Olympique de Marseille pourrait tenter sa chance, mais la concurrence ne cesse de monter et après le Napoli, un autre club de Serie A aurait fait irruption dans ce dossier.

Roberto De Zerbi pourrait voir des nouveaux renforts débarquer au cours des prochaines semaines et l’un d’entre eux pourrait venir de Serie A. Plusieurs sources en France comme en Italie ont annoncé que l’OM suivrait de près la situation de Danilo, dont le statut s’est fragilisé ces derniers mois à la Juventus.

Danilo pourrait se relancer à l’OM

Un départ se confirmerait de jour en jour et un nouveau pas important pourrait être fait. D’après les informations de Sky Sport Italia, Danilo ne devrait pas être convoqué par Thiago Motta pour la Supercoppa italiana, qui débutera le 2 janvier en Arabie Saoudite. Un signal fort qui pourrait bien regonfler les espoirs de l’OM...

Après le Napoli, l’AC Milan ?

Il faudra toutefois se montrer très convaincant ! Le Napoli d’Antonio Conte souhaiterait en effet s’attacher les services de l’international brésilien et un accord est déjà évoqué de l’autre côté des Alpes. Mais ce lundi, Tuttosport nous apprend que l’AC Milan pourrait également tenter sa chance, afin de pallier l’éventuel départ de Fikayo Tomori.