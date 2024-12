Mercato : Le PSG réserve une grosse surprise pour remplacer Kolo Muani ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, mais Randal Kolo Muani pourrait clairement quitter le PSG cet hiver. L’attaquant de 26 ans est convoité par de nombreux clubs, et ne devrait pas échapper à un départ en janvier. Si Luis Enrique semble faire confiance à Gonçalo Ramos, Paris pourrait décider de relancer la piste Dusan Vlahovic (Juventus).

Le mercato hivernal du PSG pourrait être marqué par un gros départ. En effet, troisième recrue la plus chère de l’histoire du club de la capitale, Randal Kolo Muani n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Le coach espagnol ne prend même plus la peine de convoquer le numéro 23, qui devrait partir en janvier.

Luis Enrique ne compte plus sur Kolo Muani

Interrogé sur la non-convocation de Randal Kolo Muani (qui a été écarté lors des quatre derniers matchs du PSG), Luis Enrique affirmait tout simplement ne pas vouloir donner de justification publique : « Oui, je pourrais l’expliquer mais je ne le fais pas parce que les décisions le disent de façon très claire. Je vous dis toujours que les situations peuvent changer. Même si les joueurs peuvent se tromper, toutes les situations sont réversibles mais les situations, je n’approfondis pas là-dessus. Je n’entre pas dans les détails, c’est quelque chose que je n’ai jamais fait. Je préfère qu’on me critique », affirmait l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant la victoire face à l’AS Monaco (2-4, le 18 décembre).

La piste Vlahovic relancée ?

Désormais, la question du recrutement d’un nouvel avant-centre se pose sérieusement pour le PSG. Comme le rappelle le Parisien ce lundi soir, il y a deux ans, Luis Campos appréciait tout particulièrement la piste menant à Dusan Vlahovic. Correspondant aux attentes de Luis Enrique, le Serbe est en difficulté du côté de la Juventus, en plus d’être l’un des joueurs les mieux payés du championnat (12M€ par an). Victime d’insultes racistes en marge de la rencontre face à la Fiorentina ce dimanche (2-2) en raison de ses origines gitanes, l’attaquant de 24 ans pourrait être une belle opportunité pour le PSG. Reste à savoir si le duo Luis Campos - Luis Enrique décidera de relancer la piste...