L’OM pose déjà les bases pour un transfert historique ?

Fortement voulu par Roberto De Zerbi lors du dernier mercato estival, Valentin Carboni n’a pas vraiment eu l’impact attendu à l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif argentin s’est en effet gravement blessé au genou dès le mois d’octobre, cumulant seulement 100 minutes de jeu en quatre rencontres de Ligue 1.

Tout n’a pas été parfait pour l’OM lors de la première partie de saison. C’est notamment le cas avec Valentin Carboni, qui devait devenir un pilier du dispositif de Roberto De Zerbi et pousser notamment Amine Harit vers la sortie. Mais l’international argentin de 19 ans a été brutalement arrêté par une grave blessure au genou, qui l’a poussé à faire une croix sur le reste de la saison.

La catastrophe Carboni

Cette blessure a évidemment jeté un gros dote sur son prêt, qui aurait bien pu marquer l’histoire de l’OM. Car lors des négociations avec l’Inter, une clause d’achat à 35M€ a été acceptée pour Valentin Carboni, ce qui aurait fait de lui le transfert le plus cher de l’histoire du club. Il aurait pu passer devant Vitinha et ses 32M€, Dimitri Payet et son transfert à 30M€ ou encore Mason Greenwood, arrivé cet été pour une somme semblable.

L’OM ouvert à un nouveau prêt ?

Mais tout ne serait pas perdu ! Plusieurs sources en Italie assurent en effet que l’Inter aimerait boucler un nouveau prêt pour Carboni, si possible avec l’OM. Cette option semble plaire dans le sud de la France, mais à une seule condition. Tuttosport nous apprend en effet que les Marseillais seraient ouverts à un nouveau prêt de l’international argentin, mais seulement sur les mêmes chiffres et termes de l’accord de l’été 2024.