Mercato : Coup de théâtre pour De Zerbi, un club étranger prévient l’OM !

Axel Cornic

Un nouvel attaquant pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille après Elye Wahi et Neal Maupay, qui n’ont pas vraiment brillé lors de la première partie de saison. Il s’agit de Giacomo Raspadori, qui dans le sud de la France a des grandes chances de retrouver son ancien mentor Roberto De Zerbi, qui avait lancé sa carrière en 2019 à Sassuolo.

Des nouveaux renforts pourraient débarquer à Marseille cet hiver, après un été qui a déjà chamboulé l’effectif. Que ce soit au milieu, en défense ou en attaque, des nombreux noms sont annoncés, mais Roberto De Zerbi aurait une idée toute particulière pour renforcer son OM.

Conte met un stop à De Zerbi

Le technicien italien aimerait retrouver Giacomo Raspadori, joueur qu’il a bien connu par le passé à Sassuolo et qui ne joue que très peu au Napoli depuis le début de la saison. Mais la récente sortie de son entraineur a calmé l’OM et De Zerbi. « Je suis très content de Raspadori, je cherchais plus de buts même depuis le banc » a déclaré Antonio Conte après le match contre Venezia (1-0), où son attaquant a marqué le but de la victoire. « Nous travaillons avec lui au milieu de terrain, il a des qualités différentes par rapport aux milieux de terrain que nous avons mais il a les qualités qui peuvent nous apporter des buts ».

Raspadori plus sur le marché ?

D’après les informations de Mediaset, cette sortie de Conte reflèterait à la perfection la position du Napoli en ce mercato de janvier. Giacomo Raspadori aurait été considéré comme l’un des premiers candidats au départ et notamment comme une pièce d’échange importante, notamment avec Nicolo Fagioli de la Juventus. Mais l’idée des dirigeants napolitains serait désormais de le garder coute que coute, afin de ne pas chambouler une équipe actuellement deuxième de Serie A et à la lutte pour le Scudetto avec l’Atalanta et l’Inter.