Mercato : Le PSG veut son transfert, coup de tonnerre !

Axel Cornic

Très peu utilisé depuis le début de la saison par Luis Enrique, Milan Skriniar est l’un des principaux candidats au départ à quelques heures seulement de l’ouverture du mercato hivernal. Selon nos informations, le défenseur central du Paris Saint-Germain pourrait notamment rebondir en Serie A, où deux clubs ont manifesté leur intérêt tout récemment.

Considéré il y a encore quelques saisons comme l’un des défenseurs les plus courtisés d’Europe, Milan Skriniar a vu sa carrière prendre une tournure inattendue en rejoignant le PSG. Initialement titulaire aux côtés de Marquinhos, il a peu à peu dégringolé dans la hiérarchie de Luis Enrique et n’est désormais plus qu’un choix par défaut.

Skriniar sur le départ

Cette situation devrait sans aucun doute déboucher sur un départ, avec Skriniar qui est d’ailleurs l’un des plus gros salaires du club parisien. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’ancien de l’Inter pourrait retrouver la Serie A, avec le Napoli et la Juventus qui se seraient renseignés auprès du PSG pour un possible prêt.

C’est la fin pour la Juventus

L’un de ces deux clubs aurait toutefois jeté l’éponge ! D’après les informations de Mediaset, la Juventus aurait définitivement écarté la piste menant à Milan Skriniar, vraisemblablement trop cher pour ce mercato de janvier. A Turin on aurait vraisemblablement décidé de tout miser sur Antonio Silva du Benfica... qui possède toutefois une clause de départ fixée à 100M€.