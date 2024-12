Mercato - OM : Le plan B totalement inattendu !

Arnaud De Kanel

Menacé par une descente en national, le FC Martigues songerait à Jean-Pierre Papin pour succéder à Thierry Laurey. Cependant, l'ancien Ballon d'Or devrait repousser les approches de la lanterne rouge de Ligue 2 qui explorerait désormais une nouvelle piste inattendue.

En poste à la tête de l’équipe réserve de l'OM depuis un peu plus d’un an, Jean-Pierre Papin ne cache pas ses ambitions. L’ancien Ballon d’Or aspire à retrouver un rôle d’entraîneur principal au sein d’un club professionnel. Dernièrement, son nom a circulé avec insistance du côté du FC Martigues, actuel dernier de Ligue 2. Le club, en quête d’un nouveau souffle après la fin de l’ère Thierry Laurey, pourrait bien offrir à Papin l’opportunité de renouer avec l’élite du coaching.

Papin aurait recalé Martigues

En quête d’un nouveau souffle après une première partie de saison catastrophique, le FC Martigues, lanterne rouge de Ligue 2, avait misé sur un nom prestigieux pour redresser la barre. Jean-Pierre Papin, ancien Ballon d’Or et entraîneur expérimenté, semblait tout proche de prendre les rênes de l’équipe après le limogeage de Thierry Laurey à la mi-décembre. Pourtant, selon les informations révélées par La Provence, le dossier a pris une tournure inattendue. Vendredi soir, Papin a finalement décidé de décliner l’offre du club provençal. Une décision qui pourrait s’expliquer par la dernière déconvenue des Sang et Or, lourdement battus 4-1 par Bourgoin-Jallieu (N2) lors des 32es de finale de la Coupe de France. Ce refus constitue un coup dur pour le FCM qui vient d'activer un plan B inattendu.

Le plan B Ursea activé !

D'après les informations divulguées par Foot Mercato ce lundi, le FC Martigues aurait jeté son dévolu sur Adrian Ursea. Ancien entraineur de l'OGC Nice, le Roumain officie actuellement à l’Etoile Carouge, en D2 Suisse. Ce dernier a fait remonter la formation helvétique en deuxième division et il occupe actuellement la deuxième place du championnat. Sa philosophie offensive plait au FC Martigues qui envisage de le recruter après l'échec Papin.