Mercato - OM : Le successeur de Papin a signé ?

Arnaud De Kanel

Annoncé avec insistance du côté du FC Martigues, Jean-Pierre Papin a finalement décliné l'offre. L'ancien Ballon d'Or continuera de diriger la réserve de l'OM pour le moment mais il pourrait vite être remplacé. Arrivé courant décembre, Romain Ferrier serait perçu comme son successeur en interne.

Jean-Pierre Papin, figure emblématique de l'OM et Ballon d’Or 1991, n’a jamais vraiment quitté le monde du football. Après avoir rejoint l’OM en tant que conseiller auprès du président Pablo Longoria, l’ancien attaquant vedette n’a pas tardé à renouer avec les terrains. Un an seulement après son retour, Papin a franchi un nouveau cap en prenant en main la réserve marseillaise.

Papin va continuer avec l'OM

Sollicité par le FC Martigues, Jean-Pierre Papin a pris la décision de rester à l'OM vendredi soir selon La Provence. « S’il accepte de s’inscrire dans le nouveau projet du club, nous serons très contents de pouvoir compter sur lui. C’est une question de règles, de discipline et de stratégie sportive », indique-t-on au sein du club phocéen. Restera-t-il encore longtemps coach de cette réserve ?

Ferrier va lui succéder ?

Jean-Pierre Papin ne serait plus vraiment en odeur de sainteté à l'OM suite au remaniement de l'organigramme dans le secteur de la formation. De plus, sa méthode aurait crispé selon La Provence. Sa science de la formation serait critiquée et afin de l'aider à s'améliorer dans ce secteur, l'OM a signé Romain Ferrier en décembre. Ce dernier pourrait lui ravir sa place dans les prochains mois selon plusieurs observateurs. De son côté, l'OM dément, pour le moment...