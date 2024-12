Real Madrid : La déclaration d'amour de Cristiano Ronaldo va faire du bruit à Barcelone !

Thomas Bourseau

Entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo a défendu les couleurs du Real Madrid et s'est mesuré au FC Barcelone, club historiquement rival des Merengue. Lamine Yamal fait les beaux jours du Barça ces derniers mois malgré son jeune âge. L'attaquant de 17 ans a été élu meilleur espoir de l'année aux Globe Soccer Awards et dispose d'un avenir radieux selon Ronaldo.

Ce vendredi 27 décembre se déroulait la cérémonie des Globe Soccer Awards. Une fête du football au cours de laquelle Cristiano Ronaldo a notamment été récompensé du titre de meilleur joueur du Moyen-Orient de cette année 2024 pour ses performances avec Al-Nassr. En Europe, Lamine Yamal a brillé avec le FC Barcelone et surtout avec la sélection espagnole pendant l'Euro 2024 qu'il a remporté en Allemagne à seulement 17 ans et un jour le 14 juillet dernier contre l'Angleterre (2-1).

«Bellingham, Lamine, Vinicius… Ils sont fantastiques»

Le prodige du FC Barcelone formé à La Masia a un très bel avenir devant lui et, Cristiano Ronaldo, le trouve tout bonnement fantastique. « Bellingham, Lamine, Vinicius… Ils sont fantastiques. (...) Les clubs doivent s’occuper davantage des jeunes joueurs ».

«Lamine Yamal et Jude Bellingham peuvent jouer au plus haut niveau pendant de nombreuses années»

« Bellingham ou Lamine, par exemple, sont très jeunes. Ils doivent faire beaucoup de sacrifices et avoir un peu de chance pour arriver à jouer à mon âge, mais les clubs doivent s’occuper d’eux. Lamine Yamal et Jude Bellingham peuvent jouer au plus haut niveau pendant de nombreuses années ». a assuré Cristiano Ronaldo pendant la cérémonie des Globe Soccer Awards.

Au moment où Lamine Yamal a été sacré meilleur espoir de cette année 2024, on a pu voir Ronaldo arborer un grand sourire sur son visage pendant le discours de l'attaquant du FC Barcelone et ce, bien qu'il ait évolué au Real Madrid pendant 9 ans, l'éternel ennemi du Barça. Une annonce qui va faire réagir de l'autre côté des Pyrénées.