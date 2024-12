Mercato : Ils s'arrachent ce joueur du PSG à l'étranger !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Randal Kolo Muani, rien ne va plus. Ou plutôt, entre Luis Enrique et l'attaquant tricolore. Car en effet, si l'on se fie aux informations récoltées par le journaliste Gianluca Di Marzio, Kolo Muani ne disposerait pas d'un bon de sortie. En l'état, le feuilleton se compliquerait les jours passant.

Au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani ne semble plus être le bienvenu. C'est du moins ce que l'on peut tirer du management récent de Luis Enrique à son égard. Ecarté des trois dernières feuilles de match du coach espagnol et n'ayant pas joué la moindre minute face au RB Salzbourg début décembre en Ligue des champions, Kolo Muani semble être destiné à rebondir ailleurs cet hiver.

Le Paris Saint-Germain a l'embarras du choix pour Kolo Muani ?

Le mercato hivernal reprendra ses droits le 1er janvier prochain dans l'hexagone et ses portes se fermeront le 3 février. Le journaliste de Sky Sport Gianluca Di Marzio a dévoilé ce samedi que l'AC Milan aurait à cœur de s'attacher ses services et serait déjà venu à la pêche aux informations. La Juventus, le Bayern Munich, Manchester United et West Ham également d'après différentes sources.

Le PSG empêcherait finalement Kolo Muani de partir ?

Cependant, Gianluca Di Marzio a affirmé ces dernières heures que les hauts dirigeants du PSG n'aimeraient finalement pas se séparer de leur recrue à 90M€ effectuée dans les dernières heures du mercato estival de 2023. Et maintenant ? Le flou perdure autour du feuilleton Kolo Muani, reste désormais à savoir quel en sera son dénouement dans les prochaines semaines.