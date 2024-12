Le boss de l’OM lui a mis «une gifle» au mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une seule saison ! Voilà le temps que Jacques Faty sera resté à l’OM. Arrivé de Rennes en 2007, il sera parti pour Sochaux en 2008. Un départ que le Sénégalais ne désirait pas initialement, mais la direction olympienne en a décidé autrement. Pape Diouf avait alors demandé à Faty de s’en aller et ça n’a pas été simple à digérer pour le principal intéressé.

Alors qu’Eric Gerets souhaitait le conserver, Jacques Faty a fini par quitter l’OM à l’été 2008. La raison ? Une histoire de sextape avec Djibril Cissé. Une affaire qui a alors poussé Pape Diouf, alors président du club phocéen, a tranché dans le vif. « Pape Diouf a dit à Djibril et à moi : « A cause de vos problèmes persos, de sextape, vous ne pouvez pas rester à l’OM. Ce n’est pas bon pour l’image du club ». Lui a été prêté et moi je voulais me faire prêter, mais quand Sochaux a appelé, le coach Francis Gillot m’a dit : « Moi j’ai un projet un long terme, je te veux dans mon projet » », a confié Faty pour Arena.

Mason Greenwood à l'OM ? 🤯 Découvrez les dessous de ce transfert qui secoue le monde du foot et ses conséquences inattendues !

➡️ https://t.co/xQ8nQaJYQK pic.twitter.com/tyjfJhcuVG — le10sport (@le10sport) December 25, 2024

« Ça m’a vraiment vexé »

Jacques Faty n’a donc pas eu d’autre choix et il a alors quitté l’OM pour Sochaux. Un départ qui lui a fait énormément de mal. L’ancien Olympien a ainsi raconté : « Moi je voulais vraiment rester à l’OM. Mais la façon dont ça s’est passé, j’étais vraiment déçu. Quand Pape Diouf m’a dit : « On ne te garde pas », ça m’a vraiment vexé ».

« La première fois que je prends une gifle comme ça dans ma tête »

« C’est la première fois que je prends une gifle comme ça dans ma tête, la première fois de ma carrière. Je n’ai rien fait dans cette histoire là, j’ai juste voulu aider un ami. Mais ça m’a vexé que Pape me dise : « Vous devez quitter le club, vous ne pouvez pas rester » », a poursuivi Faty, attristé par le choix de Pape Diouf.