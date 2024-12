Kolo Muani : Le PSG se tire une balle dans le pied pour son départ !

Thomas Bourseau

En coulisses, il semble que Randal Kolo Muani dispose d'une belle cote sur le marché des transferts. En Italie, l'AC Milan serait venu à la pêche aux renseignements, sans grand succès. La cause ? Le PSG ne semblerait finalement pas enclin à l'idée de se séparer de l'international français quand bien même Luis Enrique ne s'appuie plus du tout sur lui ces derniers temps. Explications.

Luis Enrique semble avoir fait une croix sur Randal Kolo Muani. Le meilleur buteur de l'équipe de France sur l'année civile n'entre clairement plus dans les plans de l'entraîneur du PSG. Avant la victoire du club de la capitale à Monaco le 18 décembre dernier, Enrique faisait passer un message clair en conférence de presse sur le cas Kolo Muani qui sortait alors de deux matchs sans apparition pour le Paris Saint-Germain.

Luis Enrique a fait une croix finale sur Kolo Muani ?

« Oui, je pourrais l’expliquer, mais je ne le fais pas. Les décisions disent tout de façon très claire. Et comme je l’ai déjà dit, les décisions sont réversibles ». Depuis, Randal Kolo Muani est également resté sur le carreau face à l'AS Monaco (4-2) et contre le RC Lens en 32èmes de finale de Coupe de France (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). L'avis de Luis Enrique est donc clair au sujet de Randal Kolo Muani au PSG. Une séparation semblait même inéluctable cet hiver par le biais d'un prêt, l'option était la plus réalisable économiquement parlant.

Randal Kolo Muani n'a pas de bon de sortie de la part du PSG ?

Toutefois, il semblerait que le Paris Saint-Germain ne soit pas sur la même longueur d'onde que Luis Enrique. Si l'on se fie aux informations communiquées par le journaliste de Sky Sport Gianluca Di Marzio, la prise de renseignements de l'AC Milan ne rapprocherait pas Randal Kolo Muani d'un départ du PSG. La cause ? Le club français ne voudrait visiblement pas se séparer de l'attaquant français recruté pour 90M€ à l'été 2023. Cette vision décalée de celle de Luis Enrique pourrait causer bien des problèmes.