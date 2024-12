Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fait «une erreur monumentale» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déjà proche de quitter le PSG en 2022 avant de prolonger au dernier moment, Kylian Mbappé aura finalement fait ses valises en cet été 2024. Après 7 ans à Paris, le Français a décidé de s’engager avec le Real Madrid. Un départ du club de la capitale loin de se faire dans les meilleures conditions. De quoi même valoir à Mbappé certains reproches, notamment de Pascal Dupraz.

Disposant d’une année supplémentaire en option, Kylian Mbappé aurait pu continuer au PSG au moins jusqu'en 2025, mais il en a décidé autrement, estimant que le moment était ainsi venu pour lui de découvrir un nouveau challenge. Ne voulant pas prolonger, le Français s’est alors retrouver libre de s’engager avec le club de son choix. Plus rien ne le retenait de signer enfin au Real Madrid. Mbappé a ainsi quitté le PSG après y avoir passé 7 ans, mais voilà qu’il ne serait pas parti de la meilleure des manières…

« Il est mal parti du PSG »

Ce samedi, au micro de RMC, Pascal Dupraz a critiqué Kylian Mbappé à propos de son départ du PSG. L’ancien entraîneur de Toulouse a notamment fait savoir : « Mbappé a quand même fait quelques erreurs monumentales, notamment sa sortie du PSG qui a fait que l’opinion publique s’est un peu retournée contre lui. Il est mal parti du PSG ».

Mbappé s’est pris pour Dieu ?

Et alors que Kylian Mbappé a quitté le PSG pour signer au Real Madrid, Pascal Dupraz a par ailleurs confié toujours concernant le Français : « Il a été accueilli comme peu de joueurs ont été accueillis dans le plus grand club du monde. Le stade plein. Mbappé, pour moi, il ne touchait plus Terre, si vous voulez. Il était irrationnel dans sa manière de faire mais aussi dans sa manière de s’exprimer et sa communication. Quelqu’un de complètement différent. Presque Dieu si vous voulez, le Dieu du football ».