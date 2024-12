Kolo Muani - PSG : La solution enfin trouvée pour son transfert ?

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani pourrait quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato de janvier. Selon nos informations, Manchester United a formulé une offre de prêt, mais une nouvelle piste se serait ouverte récemment en Serie A selon les médias italiens.

Quel sera l’avenir de Randal Kolo Muani ? Un an et demi après son arrivée, l’international français est clairement sur le départ au PSG, puisque Luis Enrique ne l’a même pas convoqué pour les derniers matchs de l’année. Et il semble voir la cote à l’étranger, en ce mercato hivernal...

Ça s’agite à l’étranger pour Kolo Muani

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG a été approché récemment par Manchester United, où Ruben Amorim aimerait avoir Kolo Muani sous ses ordres. Mais pour le moment les Mancuniens ne proposent qu’un simple prêt pour l’attaquant de 26 ans, qui aurait toutefois un autre prétendant en Serie A.

Milan, c’est du sérieux ?

Tout récemment, Gianluca Di Marzio et Sky Sport Italia ont annoncé que l’AC Milan lorgnerait Randal Kolo Muani. Une piste confirmée par Il Corriere dello Sport, qui assure que Tammy Abraham n’aurait pas du tout convaincu les Rossoneri, qui souhaiteraient miser sur le joueur du PSG pour le remplacer.