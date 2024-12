F1 - Verstappen : La grave accusation qui ne passe pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion du monde 2024, Max Verstappen n’a cependant pas pu empêcher McLaren de remporter le titre constructeur. Cela n’est clairement pas passé pour le Néerlandais, alors que Red Bull a accusé l’écurie britannique de conception illégale au niveau de sa monoplace lors de la saison. Si Verstappen en a remis une couche récemment, Andrea Stella a rapidement tenu à mettre fin à cette polémique.

Une rivalité est sans doute née en 2024. Faisant partie avec Ferrari, des trois écuries les plus rapides de la saison, Red Bull et McLaren se sont livré une belle bataille que ce soit au niveau du championnat pilote ou constructeur. Mais parfois, de vives tensions auront eu lieu entre les deux formations, comme lorsque l’écurie autrichienne avait pointé du doigt les ailerons avant flexibles conçus sur les monoplaces de l’écurie britannique.

« Personne ne l’admettra jamais ! »

McLaren avait même été mis sous enquête par la FIA, également pour le système de « Mini DRS » (un aileron arrière flexible). Finalement, l’instance jugera sans fondement ces accusations, n’ayant trouvé aucune preuve d’illégitimité. A l’occasion d’un entretien accordé au Telegraaf ce dimanche, Max Verstappen a de nouveau évoqué ces controverses du côté de McLaren : « Il y a eu des choses qui se sont produites en arrière-plan, ce qui signifie que nous n’avions aucune chance dans certaines courses. Je le sais avec certitude, mais personne ne l’admettra jamais ! », a confié le Néerlandais, relayé par l’Auto Journal.

Andrea Stella juge « complètement absurde » les accusations de Red Bull

Directeur de l’écurie britannique, Andrea Stella a répondu clairement aux propos du quadruple champion du monde : « Ce sont des choses dont vous savez qu’elles sont complètement absurdes. Mais elles deviennent quand même des nouvelles et vous ne pouvez pas les ignorer. Vous devez les gérer d’une certaine manière. Cela a finalement demandé beaucoup d’attention et ce n’était jamais suffisant. Il était facile de dire ‘ça suffit, ce sera une victoire facile’, mais ce n’est pas comme ça que ça fonctionne en Formule 1. Il faut se repositionner tout le temps et c’est difficile à accepter d’une certaine manière. »