Le PSG victime d'un gros chantage ?

Coup de bluff de la part du clan Nuno Mendes ? Le défenseur du PSG voudrait plier bagage selon RMC Sport après avoir jugé les offres salariales du club comme étant insuffisantes pour prolonger son contrat. Avec la venue de l'ouverture des portes du mercato hivernal, Damien Perquis suspecte du chantage.

Nuno Mendes veut quitter le PSG ! C'est la bombe que RMC Sport a lâché vendredi soir. Le média assure que les négociations entre le comité directeur du Paris Saint-Germain et son latéral gauche seraient au point mort après que ce dernier ait estimé que les offres salariales soumises par le club étaient indignes de son statut de titulaire.

Nuno Mendes prêt à faire le grand saut ? 🚀 Des rumeurs de départ enflamment le PSG, le jeune talent cherche un nouvel horizon.

«Veille de mercato, il y a des articles qui sortent ici et là»

En parallèle, RMC Sport dévoilait un intérêt de Manchester United pour l'arrière latéral et international portugais de 22 ans sous contrat jusqu'en juin 2026. Damien Perquis, ex-défenseur de l'ASSE et du Betis Séville, soupçonne une machination de son entourage. « Veille de mercato, une semaine avant l'ouverture, il y a des articles qui sortent ici et là ».

«Je voudrais voir les salaires aussi qu'on lui a proposé»

« Après, sur les propos donnés par le joueur, sur le fait de ne pas s’estimer valorisé en tant que titulaire et au niveau du salaire qu'on lui propose... Je voudrais voir les salaires aussi qu’on lui a proposé. C'est aussi peut-être pour faire monter les enchères de l'autre côté en disant ‘je peux partir donc faites attention’ et peut-être que ça mettra un petit peu de pression sur le PSG en mettant une offre un peu plus à la hausse. Je serais déçu s’il venait à quitter le championnat ». a conclu Damien Perquis sur les ondes de RMC vendredi. Le ton est donné.