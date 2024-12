Transferts - PSG : «Il faut aller le chercher direct», la recrue idéale pour Luis Enrique est dévoilée !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain scrute toujours le marché des transferts dans l'optique de dénicher des talents capables de renforcer l'effectif de Luis Enrique. Dani Olmo pourrait de manière assez surprenante être disponible pendant le mercato hivernal. L'occasion pour le PSG de signer un coup de maître d'après Gregory Paisley.

C'est un secret de polichinelle certes, mais le FC Barcelone fait face à de sérieux problèmes économiques depuis plusieurs années. Ce fut notamment la raison du départ libre de tout contrat de Lionel Messi au PSG en 2021. Alors que le club culé a bouclé le transfert de Dani Olmo pour 55M€ l'été dernier, le Tribunal de Commerce de Barcelone a rejeté le montage financier proposé par le Barça, obligeant le club à trouver une solution financière viable, et ce très rapidement.

Le FC Barcelone en pleine course contre la montre pour Dani Olmo

En effet, dès le 1er janvier, Dani Olmo se retrouverait agent libre si le FC Barcelone ne venait pas à trouver des fonds d'ici-là. Une audience est programmée au lundi 30 décembre afin d'altérer le plafond salarial de la Liga chez les clubs. Le président Joan Laporta planifierait la concession de sièges VIP pour une durée de deux décennies au Camp Nou, ce qui permettrait au FC Barcelone d'empocher 120M€.

«Il est Luis Enrique compatible, c’est une certitude»

Cependant, une opportunité en or se présente pour le PSG avec le champion d'Europe sacré l'été dernier au sein de La Roja à l'Euro 2024. Ex-joueur du Paris Saint-Germain, Grégory Paisley s'est empressé de faire passer une requête aux dirigeants du PSG au sujet de Dani Olmo. « Il est Luis Enrique compatible, c’est une certitude. Il faut aller le chercher direct ! Si le PSG doit le recruter ? Il faut identifier les profils et ne pas faire un amas de joueurs à tous les postes. Mais de but en blanc comme ça, tu me demandes si je prends Olmo, je te dis oui ».