NBA : Une star annonce du lourd pour Wembanyama !

Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner en NBA. Auteur d’une nouvelle grande prestation contre les Denver Nuggets, qui a permis aux San Antonio Spurs de s’imposer (110-113), le Français confirme son grand potentiel. Nikola Jokic, adversaire direct de Wemby, a d’ailleurs prédit de très grandes choses pour le phénomène de 21 ans.

Plus le temps passe, plus Victor Wembanyama s’affirme comme l’un des meilleurs en NBA. Pour sa deuxième saison après avoir été nommé rookie of the year, le Français a fixé la barre plus haut avec les San Antonio Spurs. Le joueur de 21 ans vise désormais la postseason, et il se donne clairement les moyens d’y parvenir. Victor Wembanyama enchaîne les prestations de haut rang en ce moment. Il s’est d’ailleurs à nouveau illustré dans la nuit de ce vendredi à ce samedi contre les Denver Nuggets. Auteur de 35 points, 18 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres, Wemby a permis aux Spurs de s’imposer (110-113). Nikola Jokic s’est d’ailleurs permis de prédire de très grandes choses pour le Français à l’avenir.

«Il sera un joueur unique»

« J’ai l’impression que tous les tirs que j’ai pris étaient courts, surtout à 3-points. Evidemment Wembanyama vous fait prendre des tirs compliqués et vous force à faire les choses différemment. Il est complet et il fait des différences des deux côtés du terrain. Il est meilleur cette saison que la saison dernière, évidemment, et il va devenir encore meilleur. L’expérience, comment son corps va changer, son apprentissage des systèmes avec des bons vétérans qu’il a maintenant dans son équipe pour l’aider à grandir... Il sera un joueur unique en son genre » a lancé le pivot star des Denver Nuggets dans des propos rapportés par Basket USA.

James Harden a aussi été choqué par Wembanyama

Nikola Jokic n’est d’ailleurs pas le seul à avoir été impressionné par le talent de Victor Wembanyama. « Un monstre. Un monstre des deux côtés du parquet. Sa confiance... On sent qu'il est bien plus confiant dans son tir, il tire avec confiance. Ses coéquipiers savent exactement ce qu'il va apporter. Défensivement, il est actif, multiplie les contres. Il fait tout. Des gars comme nous sont sur la fin, et des mecs comme Wemby arrivent » a confié James Harden récemment. Victor Wembanyama est peu à peu en train de faire l’unanimité en NBA.