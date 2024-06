Les Boston Celtics sont champions NBA pour la 18e fois de leur histoire avec Jaylen Brown comme MVP !

Florian Barré

Après 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986 et 2008, les Boston Celtics sont de nouveaux champions NBA. C’est donc la 18e fois que la franchise du Massachusetts soulève le trophée en fin de saison. Et cette année, il y a un joueur qui a particulièrement oeuvré pour : Jaylen Brown, récompensé par le titre de MVP des Finales.

Plus ancienne franchise de la NBA, les Boston Celtics n’ont jamais changé de nom et de localisation depuis leur création. Ainsi, c’est toujours quelque chose de les voir remporter un titre NBA ; titre qui leur échappait depuis 2008. Il s'agit par ailleurs du 13e championnat remporté depuis le début du siècle par l'une des quatre grandes franchises sportives professionnelles de la ville. Ce lundi soir, Jayson Tatum a récolté 31 points, 11 passes décisives et huit rebonds dans la victoire des C’s 106-88 contre les Dallas Mavericks, mais n’a pas été élu MVP des Finales.

Brown, septième Celtic MVP des Finales

En effet, c’est Jaylen Brown qui s’est vu décerner le trophée. Il est devenu le 7e joueur de sa franchise à obtenir une telle distinction après John Havlicek en 1974, Jo Jo White en 1976, Cedric Maxwell en 1981, Larry Bird en 1984 et 1986 et Paul Pierce en 2008. Dans le 5e match, Brown a marqué 21 points avec huit rebonds et six passes décisives. « C’était un effort d'équipe complet et je partage cela avec mes frères et mon complice, Jayson Tatum. Il était avec moi tout le long du trajet. Je suis reconnaissant pour chaque instant, chaque opportunité », a-t-il déclaré au milieu du parquet après avoir reçu le trophée Bill Russell.

Brown repart des playoffs avec un double trophée

Brown a récolté en moyenne 20,8 points à 44% au tir, avec 5,4 rebonds et 5,0 passes décisives par match lors des Finales, mettant un point d'exclamation sur son incroyable parcours en séries éliminatoires et sa huitième saison avec les Celtics. Il possède désormais à la fois le trophée Bill Russell du MVP des finales NBA et le trophée Larry Bird du MVP des Finales de Conférence Est, qu'il a remporté après avoir récolté en moyenne près de 30 points par match lors du sweep de Boston contre les Indiana Pacers.