NBA : Luka Doncic donne le ton dans ce qui pourrait être la plus grande remontée de l’histoire

Florian Barré

Jamais une franchise n’a remonté un déficit de 3-0 en Finales NBA. C’est pourtant l’exploit monumental auquel sont confrontés les Dallas Mavericks. La nuit dernière, les hommes de Jason Kidd ont fait un premier pas dans cette direction en s’imposant 122-84 contre les Boston Celtics, portant ainsi le bilan de la finale à 1-3. Et pour y parvenir, les Texans ont pu compter sur un Luka Doncic des grands soirs.

Vendredi soir à l’American Airlines Center de Dallas, lors d'une victoire 122-84 contre les Boston Celtics pour renvoyer les finales de la NBA vers l'Est pour un match 5, Luka Doncic et consorts ont enclenché la marche avant vers l’exploit collectif le plus fou que la NBA n’ait jamais connu. Pour rappel, dans l’histoire, aucune franchise n’a réussi un retour de 0-3 à 4-3 en Finales NBA. Oui, ce n’est pas cette victoire des Mavs qui va inquiéter les joueurs de Joe Mazzulla mais il ne suffisait peut-être que de cette dernière pour emballer totalement la série, que les C’s dominent actuellement 3-1.

Un Luka Doncic qui performe en demi-teinte

Durant le match 4, Luka Doncic a joué comme un leader, donnant une avance à son équipe en début de partie que Dallas n’a jamais abandonnée. Solide en défense, il a bien contribué au faible rendement offensif adverse ; seulement 84 points du côté de Boston et à peine plus de 36% de réussite au shoot. En revanche, tout n’était pas parfait pour le Slovène. Offensivement, il a réalisé une performance « quelconque » avec 29 points et 5 passes à 12/26 au tir et 0/8 à 3-points.

Le plus dur reste à faire

Quoi qu’il en soit, remporté le Game 4 à domicile après avoir perdu les trois premiers matchs n’a rien de révolutionnaire. Les Boston Celtics avaient peut-être envie de terminer le travail à la maison après tout. Ainsi, le plus dur reste encore à faire pour Dallas. En cas de succès lundi soir, dans le Massachusetts, on pourra alors commencer à croire qu’une remontée est possible. Avant cela, difficile d’imaginer Jayson Tatum et Jaylen Brown ne pas célébrer la 18e bannière de leur franchise.