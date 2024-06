Finales NBA : Un exploit à la LeBron James est obligatoire !

Thibault Morlain

Après avoir éliminé les Los Angeles Clippers, le Thunder d'Oklahoma City puis les Minnesota Timberwolves en playoffs, les Dallas Mavericks ont réussi à valider leur ticket pour les Finales NBA. En ce moment, le titre se joue donc entre la franchise du Texas et les Boston Celtics. Mais c'est très mal parti pour la bande à Luka Doncic et Kyrie Irving, déjà menée 2-0 dans la série. Tout est toutefois encore possible, même s'il faudra un exploit rare pour inverser la tendance pour Dallas.

Qui de Luka Doncic ou de Jayson Tatum remportera son premier titre de champion NBA ? Tel est notamment l'enjeu des Finales NBA entre Dallas et Boston, eux qui n'ont plus été sacrés respectivement depuis 2011 et 2008. L'avantage est pour le moment pour la franchise du Massachusetts. En effet, après deux rencontres dans ces Finales NBA, Boston gagne 2-0 face à Dallas, ayant remporté ses deux matchs à domicile au TD Garden. Direction maintenant le Texas et l'Americain Airlines Center de Dallas pour la suite de ces Finales où les Mavericks de Luka Doncic et Kyrie Irving devront impérativement relever la tête pour espérer s'offrir une bague de champion NBA.

NBA : Après l’avoir frappé au visage en 2022, Draymond Green fait son mea culpa auprès de Jordan Poole https://t.co/mhizsZsE1d pic.twitter.com/NAhQCyj7V9 — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Kyrie Irving et LeBron James renversent les Warriors

Mené 2-0 par les Boston Celtics, Dallas n'a clairement pas les statistiques de son côté pour espérer un titre de champion NBA. En effet, après 2 matchs, ce scénario est arrivé à 36 reprises et cela s'est soldé par une défaite dans 31 cas. Si les Mavericks veulent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ils peuvent donc se dire que 5 franchises ont réussi à remonter un 2-0 en Finales NBA pour l'emporter à la fin. L'exemple le plus récent remonte 2021 à l'occasion des Finales entre les Milwaukee Buks et les Phoenix Suns. Les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo étaient ainsi menés 2-0 et ont réussi à inverser la tendance pour l'emporter 4-2.



Si on remonte un peu plus loin, en 2016, ce sont les Cleveland Cavaliers qui, face aux Golden State Warriors de Stephen Curry, avaient remonté un écart de deux défaites au début des Finales NBA pour l'emporter au terme du match 7 (4-3). La franchise de l'Ohio était alors emmenée par LeBron James, mais l'homme de ces Finales NBA était avant tout un certain Kyrie Irving. A 32 ans, le meneur de jeu se trouve aujourd'hui... aux Dallas Mavericks. Il sait donc quoi faire pour inverser la vapeur face aux Boston Celtics dans ces Finales NBA 2024.

Bucks, Cavaliers, Heat, Blazers, Celtics...

Outre les Milwaukee Bucks en 2021 et les Cleveland Cavaliers en 2016, trois autres franchises ont réussi à remonter un 2-0 en Finales NBA. C'était ainsi le cas en 2006. A l'époque, le Miami Heat l'avait emporté 4-2 face... aux Dallas Mavericks. En 1977, les Portland Trail Blazers avait fini par gagner 4-2 contre les Philadelphie Sixers. Enfin, en 1969, ce sont les Boston Celtics qui avaient pris le meilleur sur les Los Angeles Lakers (4-3).