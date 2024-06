NBA : Après l’avoir frappé au visage en 2022, Draymond Green fait son mea culpa auprès de Jordan Poole

Florian Barré

Jordan Poole a connu des hauts et des bas avec les Golden State Warriors entre 2019 et 2023. L’ancienne star du Michigan ressemblait à un futur All-Star lorsque les Warriors ont remporté le championnat NBA en 2022 contre Jayson Tatum et les Boston Celtics. Mais sa prise de bec violente avec Draymond Green a changé pas mal de choses. Depuis, Poole a été tradé aux Washington Wizards. De quoi attrister « Day-Day », qui aurait semble-t-il aimé être un grand frère pour lui plutôt qu’un ennemi.

Draymond Green a souvent, si ce n’est pas toujours, été dans la confrontation. Rares ont été les fois où l’intérieur des Golden State Warriors a su se remettre en question. L’une des plus grosses erreurs qu’il ait pu faire au cours de sa carrière est d’avoir frappé au visage son coéquipier Jordan Poole à l’entraînement. Ainsi, un an et demi plus tard, dans un épisode récent de The Draymond Green Show , ce dernier a parlé de ses regrets à ce sujet. « Quand j'ai pris Jordan Poole sous mon aile et que je l'ai vu réussir, c'était la meilleure chose pour moi. Et l'un des pires sentiments que j'aie jamais éprouvés en tant que joueur de basket NBA a été de le voir décrocher un contrat et de savoir que j'avais tout foutu en l'air et que je ne pouvais pas fêter son contrat avec lui. Je crois qu'il avait organisé une fête avec ses proches à San Francisco. Et ne pas pouvoir aller fêter ça avec lui… J’ai déconné. Je ne vais pas être planté là à dire que ça n’est pas le cas, j’ai déconné. J’assume. Je ne me cache pas de mes erreurs, tout comme je ne me cache pas de mes réussites. Là j’ai déconné et celle-là fait mal. »

« J’avais trop honte de me montrer »

Quelques heures auparavant, Green s’était déjà montré rempli de remords auprès de The Volume Sports , allant même jusqu’à parler de « honte » : « J’avais tellement honte l’année dernière quand Jordan Poole était encore dans l’équipe que j’arrivais en retard à chaque fois. J’ai dû arriver en retard quelque chose comme 20 fois la saison dernière. Je payais l’amende. Car j’avais trop honte de me montrer. Je prévoyais mes arrivées à la minute près donc au moindre imprévu, au moindre feu rouge, j’étais en retard. Et je n’ai jamais été un gars en retard, mais j’avais trop honte. Donc j’étais content d’être à nouveau à l’heure cette année. » a-t-il révélé.

Une carrière qui prend un tournant inquiétant ?

Quoi qu’il en soit, Poole a quitté les Warriors depuis, en grande partie à cause de cet incident. Il a terminé sa première saison à Washington avec des moyennes de 17.4 points, 2.7 rebonds, 4.4 passes décisives et 1.1 interceptions par match tout en tirant à 41.3 % sur le terrain et à 32.6 % à trois points en 78 matchs. Cependant, les Wizards étaient parmi les pires équipes de la ligue et ont terminé 14e tête de série de la Conférence Est avec une fiche de 15-67.